Bağlar’da cadde ve sokaklar bazalt asfaltı ile güzelleşiyor

AK Partili Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçe Belediyesi , bazalt taşından ürettiği sıcak asfalt ile ilçenin cadde ve sokaklarını asfaltlamaya devam ediyor.

Bağlar Belediyesi, bahar mevsiminin başlamasından sonra cadde ve sokaklarda başladığı asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Bağcılar Mahallesine bağlı Yenihal 2 Caddesinde başladığı sezonun ilk asfaltlama çalışmasında bu caddeyi modern bir görüntüye kavuşturan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kez Mevlana Halit Mahallesinde çalışmaya başlayarak bazı sokak ve caddelerdeki çalışmaları tamamladı. Mahalledeki tüm cadde ve sokakların bazalt taşından üretilen sıcak, uzun ömürlü ve kaliteli asfalt ile döşeneceği kaydedildi. Belediye ekiplerinin yeni tip korona virüs ve Ramazan ayına rağmen hummalı bir şekilde çalışma yaparak cadde ve sokakları asfaltlaması vatandaşların da takdirini topluyor. Yaşadıkları yerleşim yerlerinde yapılan çalışmaları izleyen vatandaşlar Başkan Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Diğer cadde ve sokaklar da asfaltlanacak

Mevlana Halit Mahallesindeki çalışmaların tamamlanmasından sonra sırayla diğer cadde ve sokakların da asfaltlanacağı belirtildi. Mevlana Halit Mahallesinde iki sokakta tamamlanan ve diğer sokaklarda devam eden çalışmaları yerinden takip eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip korona virüs ve Ramazan ayına rağmen fedakar bir şekilde çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

“Tüm cadde ve sokaklarımızı asfaltlayacağız”

Çevredeki vatandaşlarla da sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Beyoğlu, “Milletimizin layık olduğu hizmetlere kavuşması için çalışıyoruz. Belli bir plan dahilinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Diyarbakır nüfusunun dörtte birinin yaşadığı ilçemizin tüm cadde ve sokaklarını sıcak ve kaliteli asfalt ile modern hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Belediye ekipleri, yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyup maske ve eldiven kullanarak çalışırken, Başkan Beyoğlu da maske kullanıp sosyal mesafe kuralına riayet ederek çalışmaları izledi.