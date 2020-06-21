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Yerel

Bağlar Belediyesi 3 kırsal mahalleye yeni yol kazandırdı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarında Yemişalan, Develi ve Kabahıdır mahallelerine yeni yollar kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 11:57:23 -
Bağlar Belediyesi 3 kırsal mahalleye yeni yol kazandırdı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde sürdürdüğü yol yapım ve onarım çalışmalarında Yemişalan, Develi ve Kabahıdır mahallelerine yeni yollar kazandırdı.


Son bir yılda kırsal yerleşim bölgelerinde yaptığı yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarıyla dikkat çeken Bağlar Belediyesi, 3 mahalleye daha yeni ve kullanışlı yollar kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birer gün arayla Yemişalan, Develi ve Kabahıdır mahallelerinin yeni yol yapım ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu.



"Yolu olmayan yerleşim yeri kalmayacak"


14 ayda tüm mahalle ve mezralara hizmet götürdüklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hafta sonunda da çalışan ekiplerin en kısa zamanda diğer yerleşim yerlerinin sorunlarını da çözeceği bilgisini paylaştı. Beyoğlu, "Yol medeniyetin göstergesidir. Bu şiarla bizden hizmet bekleyen dış mahallelerimize hizmet ulaştırma gayretindeyiz. Son olarak 3 mahallemize daha yol kazandırmış olduk. Milletimizin en doğal hakkı olan her hizmet bizi mutlu ediyor. Ekiplerimizle beraber gece gündüz demeden hizmet üretmek için çalışıyoruz. Diğer yerleşim yerlerimizi de layık oldukları yeni yollara kavuşturacağız. Bize milletimizin duası yeter" dedi.

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