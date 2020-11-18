Bağkur prim borcu nasıl silinir? Bağkur prim borcu yapılandırma başvurusu
Bağkur prim borcu sildirme, Bağkur prim borcu nasıl silinir? sorusu vergi ve borç yapılandırması düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. Binlerce SGK ve Bağkurlunun çıkmasını beklediği borç yapılandırma başvuru tarihi de açıklandı. Prim borçlarınının yapılandırmasıyla vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı. Peki Bağkur prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte Bağkur prim borcu yapılandırması düzenlemesine ilişkin detaylar.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların yapılandırma kapsamına alındığının müjdesini verdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, Bağ-Kur sigortalılarının 31 Ekim 2020 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerini yapılandırma kapsamında ödememeleri halinde, söz konusu sürelerin dondurularak, prim borçlarının silineceğini vurguladı. Bakan Selçuk, ayrıca Bağ-Kur sigortalılarının talep etmeleri halinde daha önceki düzenlemelerle dondurulmuş hizmet sürelerine ait primlerini Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden 1 Mart 2021 tarihine kadar ödeyerek, hizmetlerini canlandırma imkanı bulunduğunu açıkladı. Selçuk, yeniden yapılandırma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin prim borçları için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağını ifade etti.