Bağışıklık öne çıktı bala olan talep yüzde 30 arttı

Buğra Kardan

Türkiye’yi paniğe sevk eden Corona virüsü (Covid-19), bal tüketimini yukarı taşıyor. Bedeni virüse karşı koruyan, kuvvetlendiren doğal ürünün alım satımının artması üreticilerin ve perakendecilerin yüzlerini güldürüyor.

İLGİ YOĞUN

Rize’de bal üretimi ve satışı gerçekleştiren Anzer Arıcılık’ın sahibi Selahattin Deniz, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada ürünlerine ilginin yoğun olduğuna dikkat çekti.

Deniz, “Anzer balımızın, Kaçkar balımızın müşterisi çok. Kestane, çiçek ile petek balımız için de bize başvuran başvurana. Öyle ki satışlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 25-30 artmış durumda” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Firma olarak müşterilerine müşteri eklediklerini anlatan Deniz, şunları söyledi: “Hem doğrudan hem de internet üzerinden satış yapıyoruz. Bizden telefonla bal sipariş edenler de var. Şu anda arayanların ardı arkası kesilmiyor, internet sitemizin ise trafiği sürekli artıyor. Alışverişler sanal ortama kaymış vaziyette. Bunda Covid-19’a karşı vücudu dayanıklı kılan, kalkan görevi gören gıda maddelerinin ön plana çıkmasının payı büyük. Ve şu anda İstanbul bizim için çok önemli bir şehir. Zira siparişlerin yüzde 80’i bu şehirden, yüzde 20’si Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu diğer illerden geliyor.”

FİYATLAR AYNI

Zorlu süreçte fiyatları arttırmadıklarını da dile getiren Deniz, “Ancak ürün bedellerimiz farklı. Örneğin Anzer balının kilosu bin liradan satışa sunuluyor. Yayla ve çiçek balımız da 100 liradan alıcı buluyor” şeklinde konuştu.