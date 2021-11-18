Bağışıklık dostu kırmızı pancar kilo vermeyi destekliyor

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Topuzlu, "Bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı pancar düşük kalorili ve yüksek lif içeriği ile uzun sürekli tokluk sağlayabildiğinden kilo vermeyi destekler. Posalı bir sebze olmasından kaynaklı bağırsak hareketlerini düzenleyerek şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık problemlerinin önüne geçen kırmızı pancar sindirim sistemi dostudur." ifadelerini kullandı.

Topuzlu, Medipol Hastanesi tarafından paylaşılan yazılı açıklamasında, kalp, bağırsak ve karaciğer dostu olan kırmızı pancarın faydalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı pancarın kansere karşı savaştığını belirten Topuzlu, "İçeriğindeki betalain sayesinde kalp-damar hastalıklarına karşı koruyan kırmızı pancar nitrat içeriği sayesinde kan basıncını düşürerek tansiyonu kontrol altına alır. Karaciğeri temizler ve kansızlığa iyi gelir." açıklamasında bulundu.

Gizem Topuzlu, pancara kırmızı rengini veren betalain maddesinin, etkili bir antioksidan olduğunu ve detoks etkisi gösterdiğini belirtti.

Ayrıca içeriğindeki B6, B9, A, E, K ve bağışıklık sistemini destekleyen C vitamininin yanı sıra fosfat ve potasyum minerallerini de bünyesinde bulundurduğunu aktaran Topuzlu, "Bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı pancar düşük kalorili ve yüksek lif içeriği ile uzun sürekli tokluk sağlayabildiğinden kilo vermeyi destekler. Posalı bir sebze olmasından kaynaklı bağırsak hareketlerini düzenleyerek şişkinlik, hazımsızlık ve kabızlık problemlerinin önüne geçen kırmızı pancar sindirim sistemi dostudur." ifadelerini kullandı.

Kırmızı pancarı çiğ olarak tüketmenin daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Topuzlu, şunları kaydetti:

"Haşlayarak, buharda pişirerek veya çiğ şekilde tüketimi uygundur. Fakat unutmamamız gereken pancar içeriğindeki betalainden kaynaklı ısıya çok dayanıklı olmayıp çiğ olarak rendeleyerek zeytinyağlı salata şeklinde tüketilmesi en sağlıklı olandır. Haşlama ve buharda pişme süresi 15 dakikayı geçmeden yoğurtlayarak meze şekliyle servis edilebilir. Turşusu yapılabilir. Son olarak da fermente edilerek içecek olarak tüketilebilir. Oldukça kolay hazırlama yöntemleriyle kırmızı pancarı günlük beslenme düzenimize dahil edebilir ve sayısız faydalarından yararlanarak sağlığımıza katkıda bulunabiliriz."