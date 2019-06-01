Bağırsak kurdu için ne yapmak gerekir?

Kıl kurdu özellikle çocuklarda sıklıkla görülen bir hastalık. Bağırsaklardaki sorunlar sebebiyle ortaya çıkan zararlı pazrazitlerdir.

Dişi olanlarmakattan çıkıp, yumurtalarını bıraktıktıkları için kaşıntı yaparlar. Peki bu sorundan nasıl kurtulabiliriz?

Kıl kurtları, kekiği hiç sevmezler ve kekikle temas ettiklerinde ölürler. Bu sebeple çiğ şekilde bir çağ kaşığı kekik yutmak sorunlardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Eğer bu zor gelececek ise, kekiği çay gibi demleyerek de tüketebilirsiniz.

1 ay devamlı olarak aç karna bu kürü devam ettirmelisiniz. Eğer tekrarlama riski varsa 2 hafta sonra tekrar bir kür uygulayın.

Bunun dışında yeme içme alışkanlıklarınızı düzene sokmalı ve zararlı gıdalardan uzak durarak kurtların çoğalmasına engel olmalısınız.

Temizliğin de yemek düzeni kadar önemi vardır. Yemek yenen ortamın, vücudun temizliği sık sık tekrarlanmalıdır.