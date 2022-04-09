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Kadın - Aile Bağırsak çalıştıran, kabızlıktan kurtaran kür! Kabızlık sorunu nasıl gider?
Kadın - Aile

Bağırsak çalıştıran, kabızlıktan kurtaran kür! Kabızlık sorunu nasıl gider?

Bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna kabızlık denir. Kabızlığa ne iyi gelir, anında ne keser? Kabızlık evde tedavi ile nasıl geçer?

Yeniakit Publisher
2022-04-09 13:46:00 - 2022-04-09 13:48:56
Bağırsak çalıştıran, kabızlıktan kurtaran kür! Kabızlık sorunu nasıl gider?

Kabızlığa ne iyi gelir, nasıl geçer?

Yaşam koşulları ve beslenme şekli kabızlığa sebep olabiliyor. Kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde kabızlık rahatsızlığı görülebiliyor. Yeterince su tüketilse bile yeterli ana ve ara öğünlerin yapılmaması sonucu kabızlık oluşabilir. Bu yüzden diyet uygulanmak isteniyorsa diyetin bir uzman tarafından yazılması gerekmektedir. Bunun dışında doğal ve bitkisel çözümler kabızlık sorunu çözebiliyor. İşte kabızlığa iyi gelen kür…

Kabızlık ve bağırsaklar için kür

Kabızlık ve bağırsaklar için kür tarifi için malzemeler

  • 20 adet kuru incir
  • 1 adet 500 gr kavanoz
  • Saf zeytinyağı

Kabızlık ve bağırsaklar için kür tarifi nasıl yapılır?

20 adet inciri yıkayın, sert sapını kesin. 1 inciri 4 e bölün bıçakla. Kavanoza koyun ve dolacak şekilde zeytinyağı ekleyin. Kapağı kapatın. Serin yerde saklayın ve sabahları aç karnına tüketin. Afiyet ve bol şifa olsun.

 

Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Doğal antibiyotik
Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Doğal antibiyotik

Kadın - Aile

Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Doğal antibiyotik

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