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“Bağımsız enerji için yerli kaynak kullanacağız”

Niğde’de partisinin seçim çalışmalarına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görevlerinin, vatandaşları karanlıkta, soğukta ve yolda bırakmamak üzere tanımlandığını söyledi.

12 Mart 2019 Salı 12:09
“Bağımsız enerji için yerli kaynak kullanacağız”

Niğde’de partisinin seçim çalışmalarına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, görevlerinin, vatandaşları karanlıkta, soğukta ve yolda bırakmamak üzere tanımlandığını söyledi.

Dönmez, bu sorumluluğun bilinciyle kendisinin ve ekibinin, kamu-özel sektör ayrımı yapmaksızın 7 gün 24 saat hizmet ettiklerini belirtti.

Bundan 15 sene önce elektrikte arz sıkıntısı yaşayan bir ülkeyi devraldıklarını anımsatan Dönmez, “Kısa süre içerisinde elektrik sektörüne yaptığımız yatırımlarla Türkiye’de arz sorunu, sorun olmaktan çıktı. Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurtdışından doğalgaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:09
  1. Niğde
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  3. kamu-özel sektör
  4. elektrikte arz sıkıntısı
  5. elektrik sektörü

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