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Bağdat'taki gösterilerde 2 kişi öldü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti.

25 Ekim 2019 Cuma 15:17
Bağdat'taki gösterilerde 2 kişi öldü

Irak'taki gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etti. Güvenlik güçleri, göstericilere gaz bombasıyla müdahale etti. ( Murtadha Sudani - Anadolu Ajansı )

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere sert müdahalesi sonucu 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tahrir Meydanı'na gelen onlarca ambulans, atılan gaz bombalarından etkilenen yaralıları çevredeki hastanelere taşıyor. 

Tahrir Meydanı'ndan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yürümek isteyen göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu daha önce de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle hükümeti protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Sistani'den kaos uyarısı

Irak’ta Şiilerin en yüksek dini merci Ali es-Sistani, hükümet karşıtı gösterilerin barışçıl olarak devam etmesi çağrısında bulunarak aksi halde ülkenin kaosa sürükleneceğini belirtti. 

Sistani'nin Kerbela'daki Temsilcisi Şeyh Abdulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesinin ardından dini mercinin Irak'taki gösterilere ilişkin mesajını okudu. 

Gösterilerin barışçıl şekilde devam etmesinin gerekliliğini vurgulayan Sistani, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Göstericilerin güvenlik güçlerine taş atarak saldırmaması gerekirken, kamu ve özel mallara da zarar verilmemesi lazım. Güvenlik güçleri de göstericilere karşı hiçbir şekilde şiddet kullanmamalı ve kaosa yer vermemeli. Güvenlik güçlerine, 'barışçıl gösterilerin vatandaşlara verilen anayasal hak' olduğunu hatırlatmak istiyoruz." 

"Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı"

Sistani mesajında, Irak'ın zorlu bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Irak'ta gerçek reform ve değişim sivil yöntemlerle olmalı. Devletin kontrolü dışındaki silahlar toplatılmalı. Ülke, bazı bölgesel ve dünya ülkelerinin çıkarlarının çatıştığı alan haline gelmemeli ve bir kaos ve boşluk ortamı oluşmamalı." ifadelerine yer verdi.

Irak hükümetinin, göstericilere yönelik şiddetin araştırıldığı raporunu da eleştiren Sistani, raporun şiddet kullanımındaki gerçekleri ortaya çıkarmadığını belirtti.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:17
  1. Bağdat
  2. hükümet karşıtı gösteriler
  3. Irak
  4. Anadolu Ajansı

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