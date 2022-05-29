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Dünya Bağdat'ta şiddetli patlama: 1 ölü
Dünya

Bağdat'ta şiddetli patlama: 1 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir restoranda henüz belirlenmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:11:00 - 2022-05-29 15:18:34
Bağdat'ta şiddetli patlama: 1 ölü

Irak’ın başkenti Bağdat’ta meydana gelen patlama nedeniyle 3 katlı bir restoranın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, en az 3 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 3 katlı bir restoranda patlama meydana geldi. Irak polisi yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle restoranın çöktüğünü ve olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 3 kişinin ise yaralandığını belirtti. Yaralıların hastaneye sevk edildiği bildirilirken, restoranın bodrum katında çok sayıda kişinin mahsur kaldığının tahmin edildiği ifade edildi.

Patlamanın nedeni bilinmiyor

Ayrıca itfaiye ve polis ekiplerinin olay yerine giderek arama kurtarma çalışmalarına başladığı öğrenildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yapılan ön soruşturmaya göre patlamanın doğal gaz boru hattındaki bir arıza nedeniyle meydana geldiğinin tahmin edildiği açıklandı.

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