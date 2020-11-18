  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bağdat’ta füze saldırısında, 1 çocuk öldü, 5 yaralı
Aktüel

Bağdat’ta füze saldırısında, 1 çocuk öldü, 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 00:09:51 -
Bağdat’ta füze saldırısında, 1 çocuk öldü, 5 yaralı

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, Bağdat’ta füze saldırısında 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat’ta yaşanan füze saldırısının 4'ünün Yeşil Bölge’ye, 2 füzenin Tıp Şehri Hastanesi ile Zevra Parkı yakınlarına düştüğü ve geriye kalan 1 füzenin de havada patladığı belirtildi.

Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleriyle hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 4 füzeyle saldırı düzenlenmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi
Aktüel

Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi

Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay ‘Zor Sor’ isimli programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu “PKK ile iş bi..
Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı
Dünya

Putin, Karabağ'daki son durumu açıkladı

Rusya lideri Putin, tarafların Dağlık Karabağ ile ilgili anlaşmaya uyduklarını, bu durumun ihtilafın adil bir şekilde çözülmesi için uygun k..
Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir
Gündem

Dilipak: Aşı koronadan daha tehlikeli olabilir

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak art arda gelen koronavirüs aşısı haberlerinden sonra dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay