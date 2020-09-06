Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 3 füze düştü
BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesi düştü.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Enformasyon Biriminden yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Uluslararası Havalimanı'na 3 katyuşa füzesi düştüğü belirtildi.
Açıklamada, füzelerden birinin havalimanındaki otoparka isabet ettiği ve 4 aracın zarar gördüğü kaydedildi.
Füzelerin başkentin batısındaki Ebu Gureyb ilçesine bağlı Ez-Zeytun bölgesinden atıldığı bilgisine yer verildi.
Söz konusu saldırının bir hafta içinde havalimanına yapılan ikinci saldırı olduğu kaydedildi.