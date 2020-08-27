Bağcılar'ın "Kul Şerif Camisi" tamamlanması için hayırseverlerin desteğini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da inşaası devam eden Bedir Camisi'nin tamanlanması için hayırsever vatandaşların yardımı bekleniyor.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bulunan tarihi Kul Şerif Camisi'nden esinlenerek 2017 yılında Demirkapı Mahallesinde inşasına başlanan Bedir Camisi'nin kaba inşaatında bitme noktasına gelirken, ince işçiliğinin ve kalan kısımlarının tamamlanabilmesi için ek mali kaynağa ihtiyaç duyuluyor.



Bedir Camisi ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ulvi Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin inşaasını Bağcılar Belediyesi ve İlçe Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürüttüklerini söyledi.

Çakar, özellikle caminin inşaatında ihtiyaç duydukları birçok malzemenin karşılanmasında Bağcılar Belediyesinin kendilerine ciddi desteklerde bulunduğu dile getirdi.

Dıştan bakıldığında caminin görünümünün yıldıza benzediğini, minarenin de köşeli olduğu için yıldızı andırdığını belirten Çakar, estetik olarak oldukça güzel bir eseri Bağcılar'a kazandırmak istediklerini ifade etti.



Cami inşaatının tamamlanabilmesi için hayırsever vatandaşlara yardım çağrısında bulunan Ulvi Çakar, "Belediyemizin katkılarıyla dernek olarak 2017 yılında yapımına başladık. Camimizin bir mahfili ve alt kısmında kız çocuklarımız için Kur'an kursumuz var. Camimizin toplam kullanım alanı 700 metrekare." dedi.

Caminin mimarisinin özellik olarak Tataristan'da bulunan Kul Şerif Camisi'nin özelliğini taşıdığını aktaran Çakar, "Mimari özellik olarak böyle güzel bir camiyi ilçemize kazandırmak istedik ancak ciddi manada maddi kaynağa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Cami inşaatının tamamlanabilmesi için hayırsever vatandaşların yardımına ve desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Çakar, şöyle devam etti:

"Dernek olarak şimdiye kadar 3 milyon liraya yakın masraf yaptık. Tamamlanması için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. 3,5 milyon liraya yakın da iç işçiliğine dair harcama kalemlerimiz var. Hayırsever vatandaşlarımız dilerlerse kısım kısım bu masrafları üstlenebilirler. Maddi kaynak bulabilirsek 1 senede inşaatını tamamlayarak camimizi ibadete açmayı planlıyoruz."

Ulvi Çakar ayrıca bölgede kentsel dönüşüm nedeniyle çok sayıda yeni konut yapıldığını ve vatandaşların ibadet ihtiyaçlarına civardaki camilerin yetmediğini, bu nedenle biran önce inşaatını tamamlayarak camiyi ibadete açmak istediklerini dile getirdi.









