Bağcılar’da spor yatırımları lansman ve toplu açılış töreni yapıldı

Bağcılar Belediyesi, “Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım” anlayışıyla ilçeye yeni spor alanları ve tesisler kazandırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen Spor Yatırımları Lansman ve Toplu Açılış Töreni’nde, ilçenin farklı noktalarında hayata geçirilen projeler vatandaşların hizmetine sunuldu. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı.

Bakan Bak: Bağcılar’a 2,5 milyar liralık yatırım yaptık

Bağcılar’da hayata geçirilen yatırımların önemine dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençliğimizde bu sokaklarda çok dolaştık. Şu anda içinde bulunduğumuz tesisin önceki dönemde açılışını ben yapmıştım. Şimdi de başka açılışlar nasip oldu. Bağcılar’daki projelere 2,5 milyar lira yatırım yaptık, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın eski bir sporcu olması ve spor yatırımlarının artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Türkiye’nin her yerinde eserler var. En ücra köşelerde bile spor salonları yapıldı. Cumhurbaşkanımıza bizlere verdiği destek sebebiyle teşekkür ediyoruz. Tüm eserler hayırlı uğurlu olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerin spor alışkanlığını artırmak istiyoruz. Gençlerimizi başta dijital bağımlılık olmak üzere bütün bağımlılıklardan uzak tutmak istiyoruz. Çocuklarımızı korumamız lazım. Yasin Başkan’a ve hizmet eden önceki belediye başkanlarına Bağcılar’a verdikleri hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bağcılar’dan olimpiyat ve dünya şampiyonlarının çıkmasını istiyoruz. Spordaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam” dedi.

Hiçbir çocuk yüzme bilmeden mezun olmayacak

Hayata geçirilen projeler için yaklaşık bir yıl önce Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Kendisine gittiğimizde ‘Bağcılar ile ilgili her türlü projeyi getirebilirsiniz. Her türlü destek oluruz. Maddi ve manevi destek olmaya söz veriyorum’ dedi. Bütün projelerimizi kabul ederek destek oldu. Kendisine şükranlarımı sunuyorum. En çok önemsediğimiz konulardan birisi de yüzme. Bağcılar’da belediyemize ait 8 yüzme havuzu var. Bir de Bakanlığımıza ait havuzumuz bulunuyor. 3 havuzun da yapımı devam ediyor. Öğrencilerimiz 2 saatlik beden eğitimi derslerinde havuzlarımızı kullanıyor. Bağcılar’da ilkokulu bitiren hiçbir çocuk yüzme bilmeden mezun olmayacak” dedi.

Gençlerin yeni buluşma noktası olacak

100. Yıl Mahallesi’nde hizmete açılan 42 Evler Gençlik Merkezi, kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Toplam 941 metrekare oturum alanına ve 3 bin 699 metrekare kullanım alanına sahip olan tesis, bodrum, zemin ve iki kattan oluşuyor. Merkezde Bağ Yuva, 197 kişi kapasiteli kütüphane ve etüt merkezi, yüzme havuzu ile fitness alanı yer alıyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden merkez, gençlerin eğitim, spor ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak.

18 mini saha ve 15 modüler saha hizmete açıldı

Toplu açılış kapsamında Bağcılar’ın farklı mahallelerine 18 mini saha, okul bahçelerine ise 15 modüler saha kazandırıldı. İlçedeki spor altyapısını güçlendirecek yatırımların yanı sıra içerisinde etüt merkezi, yüzme havuzu ve spor salonlarının yer aldığı yeni tesislerin yapım çalışmaları da büyük ölçüde tamamlandı. Ayrıca Bağcılar’a 3 yeni gençlik merkezi daha kazandırılması hedefleniyor.

Sporcular ödüllendirildi, gösteriler ilgi gördü

Renkli görüntülere sahne olan programda güreş, jimnastik ve karate gösterileri ile mehteran takımının performansı izleyicilerden büyük ilgi gördü. Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 2026 yılında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden Bağcılar Belediyesi sporcularına ödüllerini takdim etti.