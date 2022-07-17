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Yerel Bağcılar’da silahlı saldırı
Yerel

Bağcılar’da silahlı saldırı

İstanbul Bağcılar’da maskeli bir grubun sokakta silahlı saldırıda bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 00:45:00 -
Bağcılar’da silahlı saldırı

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

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