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Yaşam Bağcılar’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
Yaşam

Bağcılar’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken silahlı saldırganları yakalama için çalışmalar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 01:25:00 -
Bağcılar’da iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü

Bağcılar Otocenter’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Otocenter’da yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Cemal Dündar ve oğlu Engin Dündar ile birlikte akrabaları Polat Dündar’ın içinde bulunduğu iş yerini kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırganlar kayıplara karıştı

Saldırıda Cemal Dündar, oğlu Engin Dündar ve Polat Dündar olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar geldikleri araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise saldırıda vurulanları kontrol etti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu vurulan şahısların hayatını kaybettiği belirlendi.

Çalışma başlatıldı

 

Polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerin ardından cenazelerin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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