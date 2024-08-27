Bağcılar'da haraç çetesi dehşet saçtı

Saldırı, Pazartesi günü saat 03.30 sıralarında Evren Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde bulunan internet kafeye yapıldı. İddiaya göre olaydan 2 gün önce internet kafenin sahibini arayanlar haraç istedi. İş yeri sahibi Murat Manga'nın olumsuz cevap vermesinin ardından motosikletle iş yerinin önüne gelen kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde iş yerine iki el ateş edildiği belirlendi. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'İNSANLARIN KAZANCINA GÖZ DİKEN BAZI ŞAHISLAR VE ÇETELER ORTAYA ÇIKIYOR'

İş yeri kurşunlanan Murat Manga, "Cuma günü gece saat 01.00'de bir telefonla, işte belli bir miktar para isteyip haraç almak istediler. İki gün sonrada 03.30 sıralarında kapıya iki el ateşle kurşunlandığını duyarak koşarak geldim. Olay yerinde ilgili gerekli ekipler de vardı. Bunların çalışma stili herhalde böyle devam ediyor. Güneşli, Başakşehir bu civarda daha çok bu tarz işler yapılıyor her halde. Tabi ki biz de bu konuda rahatsızız. Zaten internet kafeyiz bir lira, iki lira ile koşturan insanlarız. Durum bundan ibaret. Onlar ulaşmadı olay sonrası, 3-4 gün sonra bir daha arayacaklarını söylediler. Arasalar da ne olacak ki sanki? Biz buradayız mekânımız burada, para desen para zaten yok. Şöyle bir şey var. Bu aslında sosyal bir sorun, bu soruna hükumetin ciddi bir şekilde önüne geçmesi gerekiyor. Çünkü bu şeklide devam edecek, insanların kazancına göz diken bazı şahıslar ve çeteler ortaya çıkıyor ve ulaşılamayacaklarını zannediyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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