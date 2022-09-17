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Yerel Bağcılar'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Yerel

Bağcılar'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da 5 gasp olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 12:24:00 -
Bağcılar'da gasp olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-15 Eylül tarihlerinde 5 farklı adreste 3 şüphelinin bıçak kullanarak vatandaşların cep telefonları ve cüzdanlarının gasbedilmesi üzerine çalışma başlattı.

Mağdurlardan bilgi aldıktan sonra güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlılar M.M. (16), C.İ. (16) ile M.S'nin (19) kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir sokakta olduğunu tespit eden polis ekipleri, kısa bir kovalamacının ardından 3 zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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