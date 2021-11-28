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Yaşam Bağcılar'da 5 katlı binada korkutan yangın!
Yaşam

Bağcılar'da 5 katlı binada korkutan yangın!

İstanbul Bağcılar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 02:30:00 -
Bağcılar'da 5 katlı binada korkutan yangın!

Bağcılar’da 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 23.00’de Bağcılar Çınar Mahallesi 773 Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilge göre, 5 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar panikleri kendilerini dışarıya atarak, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Ekipler kısa sürede söndürdü

Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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