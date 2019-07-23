Bağ-Kur ölüm maaşı nasıl dağıtılır

Sigortalılar emekli iken yani yaşlılık aylığı veya malullük aylığı almakta iken vefat ettikleri gibi henüz kendisine bir emekli maaşı bağlanmadan ecel gelmiş vefat olabilir.

Ölen sigortalının hak sahipleri emekli iken ölenin maaşı üzerinden bağlanacak maaşı merak eder. Aynı şekilde emekli olmadan ecelle tanışanın hak sahipleri de ölüm maaşının hangi ölçüyle hesaplanıp bu maaşın ne kadarının kendisine intikal ettirileceğini düşünebilir.

Eğer bir sigortalı emekli olmadan vefat etmiş ise ödediği prim günü ve matrahı üzerinden kanunun ölüm aylık hesabı için belirlediği aylık bağlama oranı gözetilerek ölümün gerçekleştiği tarihe göre bir ölüm aylığı hesaplanır.

Emekli maaşı almakta iken ölen kişinin ise ödediği prim günü ve matrahı dikkate alınıp kanunun belirlediği aylık bağlama oranı üzerinden bir maaş hesabı yapılmıştır.

Ölenin aile bireylerinin maaş hisseleri farklıdır. Eş hissesi yüzde 50 olup aylık alan çocuğun olmaması yanında sigortalı çalışmayan ve kendi emekli maaşı bulunmayan eşin hissesi ise yüzde 75’tir. Ölen sigortalının çocuklarına yüzde 25 oranında hisse bağlanmakla birlikte ölenin eşinin bulunmaması yani ölmüş ya da boşanmış yahut sonradan evlenmiş olması halinde maaş hissesi yüzde oranındadır.

Anne ve baba için hisse toplamı yüzde 25 olup ikisine aylık bağlanırsa hisseler yüzde 12,50 oranında tek birine aylık bağlanırsa maaş hissesi yüzde 25 oranında olmaktadır.

Ancak her hal ve şartta maaş hisseleri toplamı yüzde 100 olamaz yani sigortalıya ödenen veya hesaplanan maaştan fazla ödeme yapılmaz.

Eğer bir kimse ölmüş ve maaşın tamamı pay edilmiş ise maaş hisse nispetindedir. Örneğin 2000 TL Bağkur emekli maaşı alan sigortalı ölmüş eşine ve iki çocuğuna aylık bağlanmış ise maaşın tamamı pay edilmiş olacağından doğru orantılı olarak eşin maaşı 1000 TL, çocukların maaşı ise her biri için 500 TL olacaktır.

Maaşın tamamının pay edilmediği yani maaş alan bir eş bir çocuk veya bir çocuk ya da bir çocuk bir anne yahut sadece anne ve babaya aylık bağlanması gibi hallerde bağlanacak maaş, ölenin maaşının hisse ile çarpımı yoluyla hesap edilmez. Yani bu halde ölüm maaşı doğru orantılı değildir.

Bunun nedeni ise 2008/Ekim öncesi döneme ait maaşın 2003 yılı Bağkur Basamağına göre hesaplanması ve bu 2003 yılı için sosyal destek ödemesi isimli bir başka aylığın hesaplanan maaşa eklenmiş olmasıdır.

Bu nedenle ödenen bir BağKur maaşı hem hesaplanmış maaşı hem de buna eklenen sosyal destek ödemesini ihtiva etmektedir. Ölenin hak sahibi aile bireylerine Bağ-Kur maaşı hisse oranında, sosyal destek ödemesi ise tamamı pay edilecek biçimde ödenir.

Örneğin; en son yüzde 70 aylık bağlama oranı ile 2002 yılında maaş bağlanmış olan ve en son 1816 TL maaş aldıktan sonra bu ay vefat etmiş, bir dul kızına da yüzde 50 hisse ile maaş bağlanmış olsun. Bağlanacak maaş 1816 TL tutarın yüzde 50’si yani 908 TL olmayacaktır. Bu ödenen son maaşın bileşeni olan gerçek maaş ile sosyal destek ödemesi ayrıştırılıp maaşın yüzde 50’si ile sosyal destek ödemesinin tamamı bu yetim çocuğa ödenecektir. Bu durumda ödenen maaş ise yaklaşık 1200 TL olacaktır. Bir anlamda neredeyse maaşın yüzde 70’si dağıtılmış olmaktadır.

Özellikle bir kez daha ifade edelim ki, ölüm aylığı sadece hisse demek değildir. Hisseden öte alt sınır aylık ve sosyal destek ödemesi gibi başka faktörler de vardır.