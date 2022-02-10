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Yerel Bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
Yerel

Bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te bağ evlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 12:35:00 -
Bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Şahinbey ilçesi kırsal Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan bağ evlerinden hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen ve adreslerinde yapılan aramalarda da çok sayıda hırsızlık malzemesi bulunan 2 kişinin, düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişinin, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduğu ifade edildi.

Uyuşturucu ve silah kaçakçılarına operasyon

Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesinde adli makamların koordinesinde bir şahsın evinde yapılan aramada ise, 55 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet fişek, 1 adet dürbün ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatının ele geçirildiği, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığı kaydedildi. (İLKHA)

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