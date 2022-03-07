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Yerel Bağ evi hırsızlığına 1 gözaltı
Yerel

Bağ evi hırsızlığına 1 gözaltı

Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs, araç içerisinde çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 20:22:00 -
Bağ evi hırsızlığına 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Hopurlu Mahallesi Helder mevkiinde M.S.'ye (41) ait bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada televizyon, kaynak makinası, alet takım çantası, anahtar takımı, testere makinası, 25 metre kablo, kahve makinası, matkap, el freze makinası, el süpürge aleti, elektrik dinamosu ve elektrikli ısıtıcının çalındığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesi şüpheli M.A. (31) araç içerisinde çalınan eşyalarla birlikte yakalandı.

Yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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