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Bafra'da darp edilen 72 yaşındaki yaşlı adam konuştu!

Samsun'da kendisini arabadan inen bir gencin yumruk darbelerine maruz kalan 72 yaşındaki adamın ifadeleri ortaya çıktı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:38
Bafra'da darp edilen 72 yaşındaki yaşlı adam konuştu!

Samsun'da yoldan geçen aracın üzerine su sıçramasına tepki gösteren 72 yaşındaki yaşlı bir adam, otomobilden inen genç tarafından öldüresiye dövülmüş, yaşlı adamın yumruk darbeleriyle yaralandığı görüntüler büyük tepki çekmişti. Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yakalama kararı çıkartmıştı.

“HENDEKTEKİ SUYU BOŞALTIYORDUM”

Samsun’un Bafra ilçesinde bir maganda tarafından feci şekilde dövülen 72 yaşındaki S.Y başına gelenleri ifadesinde şöyle anlattı:

“Olay günü yağan yağmur nedeniyle evimizin önündeki hendeğin su dolduğunu gördüm. Hendeği temizlemek için evden çıktım. Hendeğin oraya geldiğimde söz konusu araç yanımdan hızla geçerek ıslanmama sebeb oldu. Ben de dikkatsizce araç kullanıp beni ıslattıkları için onlara kızdım. ‘Ulan eşek oğlu eşekler beni ıslattın görmedin mi!’ dedim. O da bana hitaben ‘Görsem ne olacak, görmesem ne olacak’ dedi. Akabinde aracın yan koltuğunda oturan C.İ inerek beni darp etti. Sonra uzaklaştılar. Herhangi bir şekilde fiili müdahalede bulunmama rağmen beni defalarca darp etmesi ve yüzüme vurması sebebiyle bu şahıstan şikayetçiyim”

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 10:38
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