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Bafra Ovası’nda biber hasadı

Samsun’un Bafra ilçesinde hasadına başlanan biber, 1,5-2 liradan alıcı buluyor.

23 Temmuz 2019 Salı 09:00
Bafra Ovası’nda biber hasadı

Samsun’un Bafra ilçesinde hasadına başlanan biber, 1,5-2 liradan alıcı buluyor.


Bafra Ovası’nda geçmiş yıllara göre ekim alanlarında düşüş yaşanan ve bu sene yaklaşık 10 bin dekar alanda ekimi yapılan başta kapya, sivri biber, dolmalık biber olmak üzere 5 çeşit biberin hasadı 11’nci aya kadar devan edecek. Çeşidine göre tarla’da 1 buçuk, 2 liradan işlem gören biber fiyatları şimdilik üreticinin yüzünü güldürüyor. Biber tarlalarını gezen Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tarladan 1,5 liraya çıkan biberin sofraya gelene kadar 5 kat arttığını, bunun önleminin yetkililer tarafından alınması gerektiğini söyledi.


90 dönüm alanda 5 çeşit biber ekimi yapan üretici Orhan Balta, “Bafra’da bizim çiftçimiz maalesef işçilik masrafları yüksek diye bahçe domates, patlıcan gibi şeylerden çekilerek kavun-karpuza döndüler. Bunların üretim masrafı çok yüksek. Dekar başına 3 bin 500 lira fide maliyeti var. Uzman besleyicilik gerekiyor. Bu konuda yardım aldığımız danışmanlarımız var. Kendi oğlum da var ziraat mühendisi. İlk zamanlar iyiydi, şu anda da 1,5-2 lira arasında. Yine de fiyat bizi tatmin ediyor diyebilirim. Bu fiyatlarda kalırsa rahatız. Çok iyi bir şey değil ama kötü de sayılmaz. Buradan 2 liraya toptan verdiğimiz mal takriben 3 liraya pazarcı alır. 4 lirayı, 5 lirayı geçtiği zaman artık devlet bunun neden olduğunu pazarcı ve marketçilerden araştırsın" dedi.



"Tarlada 2 lira olan biberin fiyatı sofrada 8-9 lira oluyor, aradaki rant nereye gidiyor?"


Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise “Bu biberin dekar başına 3 bin 500 lira. Bunun üstüne çıkmak şartıyla bunun yanında mazotu var, gübresi var, hamaliyesi var, kirası var. Yaklaşık dekarı 5 bin lirayı buluyor. Biber bugün 1,5-2 liraya tarladan çıkıp hale gidip, halden sofraya gelene kadar bu rakamlar yaklaşık 10 kat artıyor. 2 liraya tarladan çıkan biberin fiyatı sofraya 8-9 liraya çıkıyor. Bir an önce Türkiye’nin tarım müdürlükleri bu gibi denetimleri sıklaştırması lazım. Çünkü üretici 2 liraya satıyor ama tüketici pazardan 8 liraya, 9 liraya alıyor. Bu aradaki rant nereye gidiyor? Üretici ne kadar kazanırsa o kadar da sofraya tüketiciye düşük fiyattan sebzeler gider. Bafra nüfus bazında en verimli ovalarından birine sahip. Bugün bütün şehirlerde pazara giden bayanlara buradan duyurmak istiyorum. Her ne alırlarsa alsınlar sorsunlar bu Bafra malımı diye. Bafra’nın bütün ürünü organik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:00
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