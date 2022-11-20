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Spor Bafetimbi Gomis için bomba gelişme!
Spor

Bafetimbi Gomis için bomba gelişme!

Galatasaray'da kısa bir dönem için transfer edilen Bafetimbi Gomis, Mauro İcard'nin transferi ile birlikte forma şansını kaybetmiş durumda. Kariyerinin sonuna gelen golcü oyuncu, son dönemini oynayarak geçirmek istiyor. Adana Demirspor'un ise Gomis için devreye girebileceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 15:23:00 -
Bafetimbi Gomis için bomba gelişme!

Galatasaray'da kısa bir dönem için transfer edilen Bafetimbi Gomis, Mauro İcard'nin transferi ile birlikte forma şansını kaybetmiş durumda. Kariyerinin sonuna gelen golcü oyuncu, son dönemini oynayarak geçirmek istiyor. Adana Demirspor'un ise Gomis için devreye girebileceği iddia edildi.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 2. kez Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar, Fransız golcüyle kısa vadeli sözleşme imzalamıştı. Gomis, geçtiğimiz sezon olmasa da, bu sezon takımına önemli katkıda bulundu. Yeni kurulan Galatasaray kadrosu alışma sürecindeyken, Fransız golcü can simidi oldu. Sezon başında Okan Buruk tarafından sonradan oyuna girdiği maçlarda, üstün performans sergiledi. Gomis'in golleriyle Galatasaray, takımın alışma sürecini iyi geçirdi.

Bununla beraber Mauro Icardi'nin form tutmasıyla beraber Gomis, formayı iyiden iyiye unuttu. Icardi'nin performansı sadece Gomis'i değil, Seferovic'i de etkilemişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Gomis'in, Galatasaray ile yollarının ayırmasının 'olası' olduğu kaydedildi. Fransız golcünün daha çok süre almak istediği iddiaları gündeme geldi. Öte yandan Galatasaray'ın yıldız golcünü için flaş bir gelişme yaşandı. 

Buna göre bu sezon Süper Lig'de oldukça başarılı işlere imza atan Adana Demirspor'un, Gomis'i transfer listesine aldığı kaydedildi. Öte yandan transfere dair henüz resmi bir girişim başlamadı. Adana Demirspor'da şu anda Belhanda, Onyekuru, Ndiaye, Emre Akbaba gibi eski Galasaraylılar forma giyiyor. Anadolu temsilcisi, bir süre önce sistemine uymadığı gerekçesiyle Artem Dzyuba ile yollarını ayırmıştı.

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