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Ekonomi BAE'den 'Türkiye' hamlesi! "Bizim için büyük bir fırsat"
Ekonomi

BAE'den 'Türkiye' hamlesi! "Bizim için büyük bir fırsat"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük fonu ADIA ve yeni kurulan ADQ'nin Türkiye'de görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-26 23:59:00 - 2021-09-27 00:15:27
BAE'den 'Türkiye' hamlesi! "Bizim için büyük bir fırsat"

Darbe sonrası Mısır ile yaşanan soğuk politikaların yerini yeniden diyalog çabaları alırken Türkiye; Katar ve diğer bölgesel konularda BAE ile yaşadığı sorunları da geride bırakıyor.

BAE'nin büyük fonları, yatırım için Türkiye'de

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük yatırım fonu ADIA ile yeni kurulan ADQ şirketinin, milyarlarca doları bulan yatırım amacıyla Türkiye'de görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli varlık fonları, Türkiye'de milyarlarca dolarlık varlıkları inceliyor.

Türk şirketleriyle görüşmeler yapıldı

Konuya yakın üç kaynağa göre, BAE'nin en büyük fonu Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) ve en yeni kurulan ADQ, Türk şirketleriyle geçtiğimiz haftalarda görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan-Nahyan görüşmesinden önce başladı

Aylardır süren görüşmeler, Abu Dabi Velihat Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleşen telefon görüşmesinden önce başladı.

Fintech ve Sağlık sektörüne 1 milyar dolarlık yatırım

Bir kaynağa göre sadece ADQ, Türk fintech ve sağlık sektörü firmalarına 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı değerlendiriyor.

"Türkiye, bizim için büyük bir yatırım fırsatı"

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ikinci en değerli halka açık şirketi olan International Holding'in (IHC) sözcüsü sağlık ve sanayi sektörlerindeki yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi. Sözcü "Türkiye bizim için büyük bir yatırım fırsatı olabilecek en önemli gıda işleme tesislerinden birine sahip" diye konuştu.

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