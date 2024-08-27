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Dünya BAE'den Telegram açıklaması
Dünya

BAE'den Telegram açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-08-27 03:59:00 -
BAE'den Telegram açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'da göz altına alınan mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un davasının takipçisi olduklarını açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fransız makamlarının Paris Havalimanı'nda gözaltına aldığı Telegram kurucusu BAE vatandaşı Pavel Durov'un davasını yakından takip ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Durov'a tüm konsolosluk hizmetlerini acil olarak sunma yönünde Fransız hükümetine talep ilettikleri aktarılan açıklamada, BAE vatandaşlarının çıkarlarını korumanın öncelikli işlerinden olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Durov'un gözaltı nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Gözaltı süreci ve sonrası

Rus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.
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Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları "saçmalık" şeklinde nitelendirmişti.

Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin Rusya tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da, Durov için X sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yapmıştı.

Fransız yargı makamları Durov'un gözaltı süresini uzatmıştı. Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da tutuklanmasına karar verilebiliyor.

Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor.

Kaynak: AA

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