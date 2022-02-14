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Gündem BAE'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için klip jesti! 'Bana her şey seni hatırlatıyor'
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BAE'den Cumhurbaşkanı Erdoğan için klip jesti! 'Bana her şey seni hatırlatıyor'

Ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben Muazzez Ersoy'un "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısına video klip çekti.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 23:31:00 -

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) ünlü ses sanatçısı Hüseyin el-Casmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için video klip çekti.

Muazzez Abacı’nın "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısını seslendiren Hüseyin el-Casmi, klibinde İstanbul'dan görüntülere yer verdi.

"Birleşik Arap Emirlikleri halkından Türkiye halkına" ifadelerinin de yazıldığı video klip büyük beğeni topladı.

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