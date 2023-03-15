BAE'deki Afganistan Başkonsolosluğu Taliban'a...

Afganistan'daki İslam Emirliği yönetiminin diplomatik girişimleri hızlanıyor.

İslam Emirliği yönetimi İran ve Türkiye'nin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'deki Afganistan Başkonsolosluğuna diplomat atadı.

Dubai'deki Afganistan Başkonsolosluğu, İslam Emirliği yönetiminin atadığı başkonsolos Abdurrahman Fida'nın idaresine verildi.

Dubai, BAE'nin en önemli şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.

BAE'de yaklaşık 300 bin Afgan'ın yaşadığı tahmin ediliyor.

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Son dönemde İslam Emirliği yönetiminin diplomatik çabalarının hız kazanmış olduğu dikkat çekiyor. Bu kapsamda son olarak Türkiye ve İran'a diplomatlar atanmıştı.

Bu atamalarla birlikte İslam Emirliği yönetimi üzerindeki diplomatik izolasyonun gelecek dönemde peyderpey kaldırılacağı düşünülüyor.

Ancak Afganistan'da yönetimi devralmalarının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına karşın halen hiçbir ülke resmi olarak İslam Emirliği yönetimini tanımış değil.

Kaynak: Mepa News