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Dünya BAE yine kaos peşinde! Bölgeye paralı askerler gönderdi
Dünya

BAE yine kaos peşinde! Bölgeye paralı askerler gönderdi

Orta Doğu'nun çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bölgede kaos çıkarmaya devam ediyor. Yemen'de Husilere karşı savaşan direniş güçleri komutanlarından Adil el-Haseni, BAE'nin, 40 Yemenli paralı askeri, Libya'da Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşmaları için bölgeye gönderdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 10:29:00 -
BAE yine kaos peşinde! Bölgeye paralı askerler gönderdi

Yemen hükümeti saflarında güneyde Husilere karşı savaşan direniş güçleri komutanlarından Adil el-Haseni, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 40 Yemenli askeri, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin yanında meşru hükümete karşı savaşması için Libya'ya gönderdiğini ifade etti. 

Söz konusu paralı askerlerin Sirte kentine gönderildiğini belirten Haseni, BAE'nin bu askerlerden her birine aylık 5 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 1300 dolar) ödediğini aktardı.

BAE ya da Yemen makamlarından ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Öte yandan İngiliz "The Guardian" gazetesi Aralık 2019'da, BAE'nin, Libya'da darbeci Hafter milisleri safında savaşmak üzere bölgeye gönderilen paralı askerleri finanse ettiğini yazmıştı.

 

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