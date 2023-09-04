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Ekonomi BAE ve Mısır, Türkiye'yi sarsacak hamleyi yaptı! İlişkiler normalleşiyor ama bu gelişme hiç iyi olmadı
Ekonomi

BAE ve Mısır, Türkiye'yi sarsacak hamleyi yaptı! İlişkiler normalleşiyor ama bu gelişme hiç iyi olmadı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 09:28:00 -
BAE ve Mısır, Türkiye'yi sarsacak hamleyi yaptı! İlişkiler normalleşiyor ama bu gelişme hiç iyi olmadı

Türkiye'ye giden Rus turistleri ülkelerine çekmek için tur fiyatlarında indirime giden ülkeler arasına Mısır da dahil oldu. Ruslar için tatil fiyatlarının en az arttığı iki ülke Mısır ve BAE olarak açıklandı. Türkiye'de artan tatil fiyatlarının ardından Rusların rotası Mısır ve BAE'ye kaymaya başladı.

Tur operatörleri, Ruslar için tatil fiyatlarının az da olsa arttığı ülkeleri açıkladı.

Mısır ve BAE!

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) verilerine göre, 2023 yazındaki seyahatlerin fiyatının sırasıyla ortalama yüzde 10 ve yüzde 15 arttığı Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) lider olduğunu bildirdi.

Aynı zamanda, Rus turistler için en popüler yabancı destinasyon olan Türkiye’deki tatillerin fiyatı geçen yaz yüzde 30 oranında arttı. Türkiye satılan tur sayısında liderliğini korusa da uzmanlar pazarda yeni eğilimler kaydetti.

Fun&Sun tur operatörü Genel Müdürü Vladimir Rubtsov konu hakkında yaptığı açıklamada “BAE, Tayland ve Sri Lanka’nın hacimlerinin nasıl arttığını gördük. İnsanlar yaz sezonunda kış destinasyonlarına rezervasyon yaptırmaya devam etti, ki bu destinasyonlar aslında yıl boyunca devam eden destinasyonlar haline geldi” dedi.

Bir başka trend de iç turizmde yaşanan önemli artış oldu ve tur operatörleri Kafkasya’yı en popüler destinasyonlardan biri olarak öne çıkardı.
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Space Travel tur operatörü Genel Müdürü Artur Muradyan açıklamalarında ” Kafkasya’da bulunan Mineralnıye Vodı tatil köyleri, geniş bir yelpazede sundukları hizmetler de dahil olmak üzere, turist trafiği açısından rekor rakamlar gösteriyor. Ekonomik segmentinden premium segmente kadar sanatoryum tedavisi için seçenekler var.” şeklinde konuştu.

Dağıstan bu yıl Kuzey Kafkasya bölgeleri arasında turist çekme konusunda tartışmasız lider oldu. Uzmanlar bu olguyu çeşitli nedenlerle açıklıyor: Karadeniz tatil beldelerine kıyasla Hazar kıyısındaki plaj tatilleri için daha uygun fiyatların yanı sıra yerel kimlik ve renk, gastronomi ve doğal konumlar

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