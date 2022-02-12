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Dünya BAE ve Kuveyt'ten vatandaşlarına Ukrayna uyarısı
Dünya

BAE ve Kuveyt'ten vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Kuveyt, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:33:00 -
BAE ve Kuveyt'ten vatandaşlarına Ukrayna uyarısı

Konuyla ilgili Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki BAE Büyükelçiliği ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

BAE Kiev Büyükelçiliği açıklamasında, Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yaptı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı ise, Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını Kiev Büyükelçiliği ile irtibata geçmeye çağırarak, vatandaşlarının Ukrayna'dan ayrılmasını ve seyahatlerini ertelemelerini istedi.

Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.

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