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Ekonomi BAE Türkiye'ye yollama kararı aldı: Bölgede Türkiye rüzgarı! Tarihi anlaşma, çok büyük fırsatlar var
Ekonomi

BAE Türkiye'ye yollama kararı aldı: Bölgede Türkiye rüzgarı! Tarihi anlaşma, çok büyük fırsatlar var

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri dikkat çeken önemli gelişmeyi duyurdu. Türkiye'ye gelen isimden dikkat çeken sözler: Türkiye ile imzaladıkları 'Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülke ilişkilerinde 'üst düzey tarihi bir dönemeci' oluşturacağını, ortak ticaret, yatırım ve ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini belirtti. Müthiş anlaşma...

Yeniakit Publisher
2023-03-05 18:20:00 - 2023-03-05 18:26:56
BAE Türkiye'ye yollama kararı aldı: Bölgede Türkiye rüzgarı! Tarihi anlaşma, çok büyük fırsatlar var

Zahiri, Türkiye ile BAE arasında karşılıklı ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi amacıyla 3 Mart'ta imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" ile ilgili Anadolu Ajansına (AA) yazılı değerlendirmelerde bulundu.

BAE ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkinin verimli ve yapıcı işbirliğine dayandığını kaydeden Zahiri, bu ay iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünün kutlandığını vurguladı.

Zahiri, "Ortak çıkarlara dayalı işbirliği süreci, iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile taçlandı. Nitelikli ilişkilerin gidişatında üst düzey tarihi bir dönemeci oluşturacak bu anlaşma, iki ülke yararına ortak işbirliği sürecinde yeni bir dönemi teşkil edecek." ifadesini kullandı.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı imza töreninde buna vurgu yaptığına dikkati çeken Zahiri, Al Nahyan'ın bu anlaşmaya ilişkin "iki ülke arasındaki ilişkilerin gidişatında özel bir adımı teşkil ettiği" ve anlaşmayla "herkesin yararı ve refahı için ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmeyi amaçladıkları" yönündeki ifadelerini hatırlattı.

Anlaşmaya değinen Zahiri, "BAE ile Türkiye arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini genişletmeyi sürdürme konusundaki ortak istekliliğini yansıtmaktadır. Nitelikli ilişkilerdeki büyük gelişmeyi gösteren bu anlaşma, iki dost halkın yaşam kalitesini artıracak şekilde ortak ticaret, yatırım ve ekonomik büyümeyi teşvik edecek." değerlendirmesini yaptı.
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Zahiri, anlaşmanın "gerçek kalkınma ortaklığını" ve "ortak çıkarları" tesis edeceğini, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri daha güçlü ve daha sağlam şekilde pekiştireceğini vurguladı.

- "ANLAŞMANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN ARDINDAN OLUMLU SONUÇLARINI KISA SÜREDE GÖREBİLİRİZ"

Anlaşmanın karşılıklı fırsatlar içeren yeni bir dönemin başlamasına katkı sağlayacağına dikkati çeken Zahiri, belirli ürün ve mallar üzerindeki gümrük vergilerinin yüzde 82 düşürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığına, bazı diğer ürünlerde ise bu vergilerin tümünün kaldırılacağına ve bunun da petrol dışı iç ticareti güçlendireceğine işaret etti.

Zahiri, anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından olumlu sonuçlarını kısa sürede görebileceklerini vurguladı.

- "ANLAŞMA İSTİHDAMA DA OLUMLU KATKIDA BULUNACAK"

Anlaşmanın dost iki ülke için çok önemli olduğunu kaydeden Zahiri, iki ülkedeki iş dünyasına ve özel sektöre yeni ayrıcalıklı avantajlar sunacağının altını çizdi.

Zahiri, "Bu anlaşma Türkiye'de 100 binden fazla, BAE'de ise yaklaşık 25 bin istihdam sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

- "ANLAŞMA İKİ ÜLKE ARASINDA 'YAPICI İŞBİRLİĞİ VE ORTAK BÜYÜME'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Büyükelçi Zahiri, anlaşmanın her iki ülkenin ihracatçılarına ürün ve malları için yeni pazarlar açacağını, büyük ve küçük proje sahiplerine aynı düzeyde fayda sağlayacağını, iki ülke arasında iç ticarette umut verici bir gelecek için iyi bir başlangıç olacağını ve iki ülkenin beklentilerini ve çıkarlarına hizmet edeceğini bildirdi.

Zahiri, söz konusu anlaşmanın iki ülke ekonomileri arasında yeni "yapıcı işbirliği ve ortak büyüme döneminin önünü" açacağını, iki ülkenin de ticaret ortakları ağını genişletme çabalarında yeni ve önemli bir adım olduğunu belirtti.

Anlaşmanın ihracat sürecini canlandıracağını aktaran Zahiri, "Bu tarihi anlaşma, BAE ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım ortaklığını etkin bir şekilde güçlendiriyor. Türkiye 2022'de BAE'nin en hızlı büyüyen ticari ortağıydı. Gelecekte daha fazla ortak başarıları hayata geçirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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