BAE Türkiye ile atacağı ortak adımı dünyaya duyurdu
Birleşik Arap Emirlikleri resmi haber ajansı WAM, Türkiye ile BAE arasında 30 Mart Çarşamba günü yapılacak olan kritik toplantının detaylarını duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde 30 Mart Çarşamba günü Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı'nın düzenleneceği belirtildi.
BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Dubai'de 30 Mart Çarşamba günü düzenlenecek Türkiye-BAE İş Konseyi Toplantısı kapsamında, müteahhitlik ve inşaat sektöründe iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), BAE'deki ilk sektör buluşmasını, "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" ile gerçekleştirecek.
Toplantıya, BAE'den inşaat ve gayrimenkul sektörlerinden 25 temsilci ile Türkiye'den önde gelen inşaat şirketlerini temsil eden 25 kişinin katılması bekleniyor.
WAM'a konuşan Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Hüseyin Secvani, iki ülke arasındaki ortak değerlere ve köklü kültürel bağlara vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretinin, iki ülkenin, mevcut stratejik ve ekonomik ilişkilerini sağlamlaştırmak için harcadığı çabalara katkı sağladığını kaydetti.