BAE tarihi gelişmeyi dünyaya duyurdu: Türkiye ile o konuda anlaştık

Türkiye ve BAE kapsamlı ortaklık anlaşmasını onayladı. Açıklamayı yapan BAE'li bakan Thani al Zeyoudi, 'Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir iş birliği dönemine işaret ediyor.' dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin dış ticaretten sorumlu bakanı Thani al Zeyoudi, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kapsamlı ortaklık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.

Zeyoudi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, uzun süredir devam eden dostluğumuzda yeni bir iş birliği dönemine işaret ediyor ve iki ülkenin petrol dışındaki ticaretini önümüzdeki 5 yıl içinde 40 milyar doların üzerine çıkarmasını sağlayacak" dedi.