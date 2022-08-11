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Ekonomi BAE devi Türk şirketin yarısını aldı! Yarım milyar dolarlık hamle
Ekonomi

BAE devi Türk şirketin yarısını aldı! Yarım milyar dolarlık hamle

Birleşik Arap Emirliği merkezli International Energy Holding, Kalyon Enerji’nin yüzde 50 hissesini satın aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 12:41:00 -
BAE devi Türk şirketin yarısını aldı! Yarım milyar dolarlık hamle

Birleşik Arap Emirliği merkezli International Energy Holding, Kalyon Enerji'nin yüzde 50'sini 490 milyon dolara satın aldı.

Abu Dabi merkezli, IHC’nin iştiraki International Energy Holding, Kalyon Enerji’nin yüzde 50 hissesini 1,8 milyar dirheme (490 milyon dolar) satın aldı.

Bloomberg'in haberine göre, şirketten yapılan açıklamada yönetimin, düzenleyici kuruluş onaylarının ardından gerekli süreçlerin tamamlanması için çalışmalar yaptığı belirtildi.

Kalyon Enerji'nin portföyünde güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerji santrali projeleri ve bir sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma terminali bulunuyor.

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