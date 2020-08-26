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Dünya BAE destekli tetikçiler Yemen’i ateşe atıyor
Dünya

BAE destekli tetikçiler Yemen’i ateşe atıyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) Yemen'de Riyad Anlaşması'nın hayata geçirilmesi için yürütülen müzakereleri askıya aldığını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 03:43:00 -
BAE destekli tetikçiler Yemen’i ateşe atıyor

Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın hamisi olması nedeniyle Suudi Arabistan'a, Riyad'daki müzakerelerin askıya alındığını belirten bir yazı gönderildiği açıkladı.

Müzakereleri askıya almanın gereçesi olarak hükümet güçlerinin Ebyen'deki ateşkese uymaması ve gerilimi tırmandırması bahane edildi.

GGK terörist unsurların güneye sevk edildiğini de belirtti.

24 Haziran tarihinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermiş ardından da 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı açıklanmıştı. Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destekleniyor.

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