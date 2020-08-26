BAE destekli tetikçiler Yemen’i ateşe atıyor

Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Riyad Anlaşması'nın hamisi olması nedeniyle Suudi Arabistan'a, Riyad'daki müzakerelerin askıya alındığını belirten bir yazı gönderildiği açıkladı.

Müzakereleri askıya almanın gereçesi olarak hükümet güçlerinin Ebyen'deki ateşkese uymaması ve gerilimi tırmandırması bahane edildi.



GGK terörist unsurların güneye sevk edildiğini de belirtti.



24 Haziran tarihinde Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermiş ardından da 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı açıklanmıştı. Güney Geçiş Konseyi’nin (GGK) Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından destekleniyor.