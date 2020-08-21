BAE destekli isyancılara operasyon başlattılar

Yemen, Arap ülkelerinin yüz karası Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) destek çıktığı isyancı askerlere karşı operasyon için düğmeye bastı.

"Bölgeye ulaşımları engelleniyor"

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Taiz-Türbe yolunu kapatan isyancıların El-Biyrin bölgesinde ulaşımının engellendiği ve Vilayet Güvenlik Komitesi'nin bir güvenlik operasyonu başlatarak yollarda emniyetin sağlanması ve devletin nüfuzunun tesis edilmesine karar verildiği bildirildi.

"Emniyetin tesis edilmesi hedefleniyor"

Yapılan operasyonun tüm yolların güvenliği sağlanana ve isyancılar hapse tıkılıncaya kadar süreceğinin ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin kararı doğrultusunda vilayette emniyetin sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Ayrıca, askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Taiz'de bulunan Yemen ordusuna bağlı birliklerin öğleden sonra Neşme kentinde isyancıların bulunduğu bir bölgeyi ele geçirdiği bildirildi.

Bir Yemen askeri ve bir sivil yaşamını yitirdi

Yaşanan çatışmada Yemen ordusundan bir askerin ve bir sivilin yaşamını yitirdiği, ordunun El-Ayn bölgesinde bulunan 35. Zırhlı Tugay Komutanlığına doğru ilerlediği vurgulandı.

Karargahı teslim etmeyi kabul etmiyorlar

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakınlığı ile bilinen ve aralık ayında suikasta uğrayan 35. Zırhlı Tugay Komutanı Adnan el-Hamadi'nin yerine, 10 Temmuz tarihinde Abdurrahman eş-Şemsani'yi atamıştı.

Cumhurbaşkanı Hadi'nin bu kararına karşı çıkan Birleşik Arap Emirlikleri destekli isyancı askerler, karargahları teslim etmeyi kabul etmiyor.