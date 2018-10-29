BAE bunu da yaptı! Siyonist İsrailli bakanı camiye götürdüler

Birleşmiş Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunan Siyonist İsrail Rejimi Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret etti.

İşgalci İsrail Rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Umman ziyaretinden sonra İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev'in Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Şeyh Zayid Camii'nde dolaşması büyük tepkilere neden oldu.

Konuya ilişkin olarak Siyonist Bakan Regev, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda BAE tarafından camiye davet edildiğini açıklayarak, "Çok şanslıyım ve çok mutluyum çünkü ben Şeyh Zayid Camii'ni ziyaret eden ilk İsrail vatandaşıyım" ifadelerini kullandı.

Abu Dabi'de bulunan Şeyh Zayid Camii'nin ülkenin en önemli yerlerinden biri olduğunun altını çizen Regev, yetkililer tarafından kendisine uluşan ziyaret davetinin önemli olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Regev, "Abu Dabi yetkililerine iyi bir hayat ve herkes için bir barış sağlanmasını diliyorum" diye konuştu.

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