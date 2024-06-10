BAE acil olarak Türkiye'nin kapısını çaldı! Bayram öncesi tonlarca almak istiyorlar

Düzelen ikili ilişkilerin ardından yatırımlarının önemli bölümünü Türkiye'ye kaydıran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), doğrudan satın alım hamlelerinde de Türkiye'nin kapısını çalıyor. Son olarak bayram öncesinde Ayçiçek yağı temin etmek isteyen ülke, Türkiye'den tonlarca alım yapmaya hazırlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), şimdilerde Türkiye'nin en büyük ticaret partnerlerinden birine dönüşmüş durumda.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye adına ülkelerinde görev yapan elçilik personeline üstün hizmet ödülü veren BAE yetkilileri, ticaret ilişkilerini geliştirmek adına doğrudan alım ihtiyaçları için ilk önce Türkiye'yi ziyaret ediyor.

Tonlarcasını istiyorlar

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda büyük bir krize neden olan ve fiyatları ile cep yakan ayçiçek yağı sorunu son aylarda çözülmüş durumda. Artan enflasyona rağmen ayçiçek yağındaki artış seviyesi enflasyonun altında kalırken, piyasada dolaşan fazlalık ürün için ihracat seçenekleri masaya yatırıldı.

Körfez ülkelerinden birçok talep gelirken, özellikle Kurban Bayramı nedeniyle tonlarca yağ ihtiyacı olduğunu belirten BAE yetkilileri, Türkiye'den ayçiçek yağı ithal etmek için girişimlere başladı.

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10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez Bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumundaki BAE, alım yaptığı ürünleri yağ ile sınırlı tutmayacak.