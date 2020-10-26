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Spor Badminton Federasyonu, AB hibe projelerine en az 5 proje ile başvuracak
Spor

Badminton Federasyonu, AB hibe projelerine en az 5 proje ile başvuracak

Yeniakit Publisher
2020-10-26 18:11:13 -
Badminton Federasyonu, AB hibe projelerine en az 5 proje ile başvuracak

ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Avrupa Birliği (AB) hibe projelerine en az 5 proje ile başvuru yapacaklarını belirtti.

Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Başkan Murat Özmekik ile Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı bir araya geldi.

Görüşmede Özmekik, federasyonun sosyal sorumluluk projelerini anlattı. Bu sosyal sorumluluk projelerinin AB projeleri ile proje başvurusuna uyum sağlanması konusu görüşüldü.

Başkan İlker Astarcı, Badminton Federasyonunun sosyal sorumluluk projeleri için Başkan Özmekik'i tebrik etti ve bütün spor federasyonlarının AB hibe projelerine başvuru yapması gerektiğini ve Ulusal Ajans olarak bu konuda proje hazırlama eğitimi vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Murat Özmekik, önümüzdeki başvuru sürecinde federasyon olarak en az 5 proje ile başvuru yapacaklarını kaydetti.

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