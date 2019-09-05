0553 313 94 23

Badem diyarı Adıyaman’da badem zirvesi

Türkiye’de iklimi ve zengin toprak yapısı itibariyle badem üretimine en uygun il olan ve kent tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday badem diyarı Adıyaman’da badem zirvesi düzenlendi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:31
Badem diyarı Adıyaman’da badem zirvesi

Türkiye’de iklimi ve zengin toprak yapısı itibariyle badem üretimine en uygun il olan ve kent tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday badem diyarı Adıyaman’da badem zirvesi düzenlendi.


İpekyolu Kalkınma Ajansının Koordinesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik A.Ş.’nin desteklediği Adıyaman Badem Zirvesinde konuşmacı olarak katılan ünlü Dr. Ender Saraç Bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bir seminer verdi.


Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen ve ünlü Doktor Ender Saraç’ın konuşmacı olarak katıldığı zirveye Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK ve tarım sektörü temsilcileri, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan zirvenin açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz 2010 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerimizin ülkemizin ve bölgemizin bir cazibe merkezi haline gelmeleri için birçok çalışma yürüttük. Bugün de badem özelinde Adıyaman’da ilkini gerçekleştirdiğimiz Badem Zirvesini düzenliyoruz” dedi.


Zirvede konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise, “İlimiz tarımında gelecek vaat eden Bademle ilgili hedeflerimiz ve ideallerimiz bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan dikimlerle beraber Türkiye’deki badem üretiminde dikili arazinin yüzde 12’sini Adıyaman oluşturuyor.Bu oranla da Türkiye’de birinci sırada yer alıyoruz. Şu anda dikilen arazilerin hepsinde ürün alamıyoruz. Onlarda üretim safhasına geçtiğinde üretimde de birinci sıraya kısa zamanda yükselmiş olacağız. Dünyada bütün canlılar için beslenme çok önemlidir. Günümüzde beslenme ile ilgili günlük aktivitelerimiz teknoloji ile birlikte azaldı. Tarımda kullanılan gübre, ilaç gibi etkenlerle beraber maalesef yediğimiz ürünlerin sağlığımıza etkisi noktasında da sıkıntılar artmaya devam ediyor. Adıyaman’a baktığımızda tarım ve badem çok önemli bir yer tutuyor. Badem tüketiminin yaklaşık yüzde 60’nı ithal ediyoruz. Ülkemizde ve ilimizde badem üretimini ne kadar artırabilirsek bu ithalatı da o kadar azaltmış olacağız. İnşallah ilkini gerçekleştirdiğimiz bu badem zirvesini daha sonraları genişleterek tarım ana başlığı altında Adıyaman’ımızın önümüzdeki dönemlerde tarım politikasını, ihtiyaçlarını, çiftçilerimizin bilinçlendirmesini de katarak daha geniş ortamlarda yapmak istiyoruz. Bu zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, zirvenin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.


Daha sonra konuşan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, “Son yıllarda Türkiye’de en fazla badem üreten ikinci il konumuna geldik. Ekim alanında da birinci sırada olduğumuzu söylemek mümkündür. Bu bizlere yetmez ve burada kalmamamız lazım. Bundan sonra bu ürünü nereye götüre biliriz bundan sonra ne yapabiliriz. Adıyaman’ın bir tarım kenti olduğunu her zaman söylüyoruz. Bademle ilgili çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, Badem Zirvesinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, bademin faydalarından bahsedip, zirvede emeği geçen herkese teşekkür ettiğini vurguladı.


Zirveye konuşmacı olarak katılan ünlü Dr. Ender Saraç ise, son derece yüksek bir besin ihtiva eden bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.


Program sonundan ünlü Dr. Ender Saraç, Badem sütünden hazırladığı müthiş bir karışımı katılımcılarla paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
    1. "Doğru zeminde politika yapmamız lazım"
    2. Düzce Üniversitesi tıp alanındaki ilk..
    3. Kapalı pazar alanı ve otopark bir arada
    4. Denetimli serbestlik hükümlülerinden..
    5. Okulların açılmasıyla otobüs hatları..
    6. ESO ve AÜ yepyeni bir dönemi birlikte..
    7. Yeni Malatyaspor'da MKE Ankaragücü..
    8. ‘Çal Garası’ üzümlerden pekmez..
    9. Kuşadası’nda aranan biri cezaevi..
    10. İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin..
    11. Şahinbey’de ’Gastronomi Kütüphanesi’..
    12. Muzaffer Bilazer: "Taylan Antalyalı..
    13. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan göreve..
    14. Yerli ve milli kanser ilacı yolunda..
    15. Sempozyumda konserler sürüyor
    16. Çorum’da yangın
    17. HDP önünde eylem yapan aile sayısı..
    18. Bodrum’da gürültü kirliliğine son..
    19. "Anlaşmasız çıkışa engel iş dünyasına..
    20. Davutlar ve Güzelçamlı’daki hırsızlık..
    21. Alanyaspor'da sponsorluk anlaşması
    22. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu; 2..
    23. Burhaniye’de makilik alanda çıkan..
    24. FIFA'da yılın 11'inin adayları..
    25. Sapanca’da hoş geldin bebek..
    26. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
    27. Balkan Göçmenleri gecesinde Gölet..
    28. Birleşmiş Milletler'den Türkiye çağrısı
    29. Finlandiya'da havuzda tesettür mayo..
    30. Düzce’ye kalkınma yılsonu başlayacak
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'