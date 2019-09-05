Türkiye’de iklimi ve zengin toprak yapısı itibariyle badem üretimine en uygun il olan ve kent tarımında yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday badem diyarı Adıyaman’da badem zirvesi düzenlendi.

İpekyolu Kalkınma Ajansının Koordinesinde Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarım Kredi Birlik A.Ş.’nin desteklediği Adıyaman Badem Zirvesinde konuşmacı olarak katılan ünlü Dr. Ender Saraç Bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bir seminer verdi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen ve ünlü Doktor Ender Saraç’ın konuşmacı olarak katıldığı zirveye Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK ve tarım sektörü temsilcileri, ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan zirvenin açılış konuşmasını yapan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, “İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz 2010 yılından beri faaliyet gösterdiğimiz Adıyaman, Gaziantep ve Kilis illerimizin ülkemizin ve bölgemizin bir cazibe merkezi haline gelmeleri için birçok çalışma yürüttük. Bugün de badem özelinde Adıyaman’da ilkini gerçekleştirdiğimiz Badem Zirvesini düzenliyoruz” dedi.

Zirvede konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise, “İlimiz tarımında gelecek vaat eden Bademle ilgili hedeflerimiz ve ideallerimiz bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan dikimlerle beraber Türkiye’deki badem üretiminde dikili arazinin yüzde 12’sini Adıyaman oluşturuyor.Bu oranla da Türkiye’de birinci sırada yer alıyoruz. Şu anda dikilen arazilerin hepsinde ürün alamıyoruz. Onlarda üretim safhasına geçtiğinde üretimde de birinci sıraya kısa zamanda yükselmiş olacağız. Dünyada bütün canlılar için beslenme çok önemlidir. Günümüzde beslenme ile ilgili günlük aktivitelerimiz teknoloji ile birlikte azaldı. Tarımda kullanılan gübre, ilaç gibi etkenlerle beraber maalesef yediğimiz ürünlerin sağlığımıza etkisi noktasında da sıkıntılar artmaya devam ediyor. Adıyaman’a baktığımızda tarım ve badem çok önemli bir yer tutuyor. Badem tüketiminin yaklaşık yüzde 60’nı ithal ediyoruz. Ülkemizde ve ilimizde badem üretimini ne kadar artırabilirsek bu ithalatı da o kadar azaltmış olacağız. İnşallah ilkini gerçekleştirdiğimiz bu badem zirvesini daha sonraları genişleterek tarım ana başlığı altında Adıyaman’ımızın önümüzdeki dönemlerde tarım politikasını, ihtiyaçlarını, çiftçilerimizin bilinçlendirmesini de katarak daha geniş ortamlarda yapmak istiyoruz. Bu zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, zirvenin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra konuşan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, “Son yıllarda Türkiye’de en fazla badem üreten ikinci il konumuna geldik. Ekim alanında da birinci sırada olduğumuzu söylemek mümkündür. Bu bizlere yetmez ve burada kalmamamız lazım. Bundan sonra bu ürünü nereye götüre biliriz bundan sonra ne yapabiliriz. Adıyaman’ın bir tarım kenti olduğunu her zaman söylüyoruz. Bademle ilgili çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ise, Badem Zirvesinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, bademin faydalarından bahsedip, zirvede emeği geçen herkese teşekkür ettiğini vurguladı.

Zirveye konuşmacı olarak katılan ünlü Dr. Ender Saraç ise, son derece yüksek bir besin ihtiva eden bademin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileriyle ilgili bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

Program sonundan ünlü Dr. Ender Saraç, Badem sütünden hazırladığı müthiş bir karışımı katılımcılarla paylaştı.