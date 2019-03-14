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Bacağını vatana feda eden gazi üsteğmen göreve başladı

Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı mücadele ederken sağ bacağını diz üstünden kaybeden Üsteğmen Özgür Ocak, 11 aylık iyileşme sürecinin ardından vatan aşkıyla görevine dönüş yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 14:53
Bacağını vatana feda eden gazi üsteğmen göreve başladı

Harekat sırasında, 10 Şubat 2018 tarihinde teröristlerin hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 3 kez kalbi duran Üsteğmen Özgür Ocak, vatan ve millet sevgisiyle hayata tutundu.

Üniformasını tekrar giymenin mutluluğunu yaşayan Ocak, TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, iyileşme sürecinde yaşadıklarını ve göreve dönmekten duyduğu memnuniyeti anlattı.

Ocak, Afrin bölgesinde 1027 rakımlı tepede bulunurken teröristlerin saldırısına maruz kaldıklarını belirterek, çıkan çatışmada, sağ bacağını ve parmaklarını kaybettiğini, vücuduna onlarca şarapnel parçasının isabet ettiğini söyledi.

Ağır yaralandığını ve ilk müdahalesini olay yerinde kendisinin yaptığını anlatan Ocak, "Daha sonra sıhhiyeci personelimin müdahalemi yapmasının ardından kahraman silah arkadaşlarım ve kahraman pilotlarımız beni bölgeden sevk etti. Sırasıyla Kırıkhan Devlet Hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelerle hayata tutundum." dedi.

Ocak, olayda ağır yaralanmasına rağmen acı hissetmediğini belirterek, "O an inancınızdan kaynaklı herhangi bir acı duymuyorsunuz. İlk önce kendi emir komutanızda olanların emniyet ve güvenliği ile durumun ne olduğunu düşünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Devlete ve TSK'ye hizmet etme isteğimle görevime döndüm"

Yaralanmasının ardından hızla sağlığına kavuştuğunu kaydeden Ocak, "Tedavi süreci boyunca devletimizin sağladığı imkanlar, milletimizin duaları, komutan ve silah arkadaşlarımın bir an olsun beni yalnız bırakmaması, gazilik onurunun verdiği yüksek motivasyon sayesinde, 11 ay gibi kısa sürede tekrar sağlığıma kavuştum. Devlete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet etme isteğimle görevime döndüm." şeklinde konuştu.

Ocak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde silah arkadaşlığının kardeşlikten öte olduğunu vurgulayarak, birliğine ve silah arkadaşlarının arasına dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Anne, baba ve devletin hakkı ödenmez"

Devletin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyeceğini söyleyen Ocak, "Annemiz, babamız ve devletimizin hakkı ödenmez. Onlar her zaman yanımda oldular. Metehan ve Göktürk adında, 28 aylık iki oğlum var. Onları da vatan ve millete hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek istiyorum." diye konuştu.

Ocak, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü yaklaşırken, atalarımıza yakışır şekilde, hendek operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi TSK verilecek her türlü görevi yapmaya her zaman hazırdır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 14:53
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