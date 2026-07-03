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Gündem BabyMall’da konkordato ilanı: 10 yıllık marka zorda
Gündem

BabyMall’da konkordato ilanı: 10 yıllık marka zorda

Yeniakit Publisher
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BabyMall’da konkordato ilanı: 10 yıllık marka zorda

Bebek dünyasının tanınmış ismi 10 yıllık serüveninde zorlu bir sürece girdi. Türkiye genelinde binlerce aileye hizmet eden BabyMall, finansal zorlukları aşabilmek için mahkemeye başvurarak konkordato ilan etti.

Türkiye genelinde 11 mağazası bulunan ve 10 yıldır faaliyetlerini sürdüren ünlü bebek mağazası BabyMall konkordato ilan etti.

Mahkeme 3 ay geçici mühlet verdi

Ankara Batı 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve şirketin sahibi Ahmet Özelcan hakkında üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi. 30 milyon ödenmiş 80 milyon lira da kayıtlı sermayesi bulunan şirketin kesin mühlet hakkındaki kararı ise üç ay sonra verilecek.

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