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Spor Babel geri mi dönüyor?
Spor

Babel geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın yeni sezon planmasında yer almayan Ryan Babel hakkında transfer gelişmesi yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:41:00 -
Babel geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın yeni sezon planmasında yer almayan Ryan Babel hakkında transfer gelişmesi yaşandı.

Sarı kırmızılılar, yeni sezon kadro planmasında yer almayan Babel'i eski kulübü Kasımpaşa'ya önerdi.

Kasımpaşa'nın teklifi ise yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldızın maaşının bir bölümünü ödemek oldu.

İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

34 yaşındaki Suriman asıllı Hollandalı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Ryan Babel 2013-2015 arasında Kasımpaşa'da forma giymişti.

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