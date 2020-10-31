Babel Galatasaray'ı sırtladı
Galatasaray, Süper Lig'in 7. hafta maçında sahasında Ryan Babel'in attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Galatasaray sahası Türk Telekom Stadyumu'nda MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip ilk yarıda pozisyona girmekte zorlanırken 45+2. dakikada Babel'in kaydettiği golle ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıya göre daha iyi futbol oynarken girdiği pozisyonları başarıya ulaştıramadı. İkinci yarıda gol olmadı ve sarı-kırmızlı maçı 1-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray bu sonuçla puanını 13'e çıkarırken, Ankaragücü ise 1 puanda kaldı.
Galatasaray, gelecek hafta Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.