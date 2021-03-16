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Yaşam Babasının silahıyla canlı yayın yaparken göğsünden vuruldu
Yaşam

Babasının silahıyla canlı yayın yaparken göğsünden vuruldu

İstanbul Esenyurt'ta babasının silahını alarak canlı yayın yapmak isteyen 15 yaşındaki kız, silahın bir anda ateş almasıyla göğsünden vuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 18:14:00 -
Babasının silahıyla canlı yayın yaparken göğsünden vuruldu

Esenyurt'ta babasının silahıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmaya çalışan 15 yaşındaki Zilan E., silahın elinde ateş almasıyla göğsünden vuruldu.

Babasının silahıyla canlı yayın yapmak istedi

Dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Zilan E. isimli genç kız, babasının silahını alarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi.

Bu sırada genç kızın elindeki silah ateş aldı. Silahtan çıkan mermi kızı göğsünden yaralarken, sesi duyan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kızı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kızın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisler silaha el koydu.

 

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