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Yerel

Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan çocuk kendini kafasından vurdu

Iğdır'da yaşayan 6 yaşındaki çocuk, babasının pompalı tüfeğiyle oynarken kendini başından vurdu ve yaşamını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 15:24:00 -
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan çocuk kendini kafasından vurdu

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Iğdır Merkez Özgür Mahallesi 420'nci sokakta meydana geldi. Evde bulunan pompalı tüfeği eline alan minik Zehra oynamaya başladı. Minik Zehra tüfekle oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı ve kendini başından vurdu. O an bahçede bulunan ailesi silah sesine eve koştu.

Kendini başından vurdu

Başından vurulmuş halde kanlar içinde yerde yatan minik Zehra'yı gören aile sinir krizi geçirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri minik Zehra için hemen harekete geçti. Yapılan müdahale ve incelemenin ardından minik Zehra'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma başlattı

Olay yerine giden savcının incelemesinin ardından, 6 yaşındaki minik Zehra'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minik Zehra için evden feryat sesleri yükselirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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