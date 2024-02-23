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Yerel Babasının iş yerini ateşe verdi
Yerel

Babasının iş yerini ateşe verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-23 22:53:00 - 2024-02-23 22:53:50

Bursa’da bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle babasının iş yerini ateşe vererek yaktı.

Edinilen bilgiye göre, İznik ilçesinde babasının iş yerine gelen E.Y. (37), bilinmeyen bir sebeple iş yerini ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

 

Ekipler, soğuk hava deposundaki yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında E.Y.’nin elinde ve yüzünde yanık oluştu. E.Y., olay yerine gelen ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İş yerinde hasara sebep olan yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

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