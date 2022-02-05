Babasını zehirleyip kripto paralarını çaldı!

ABD'nin ve dünyanın en saygın medya organlarından Washington Post’un haberine göre, geçtiğimiz yıl gerçekleşen olayda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Liam Ghershony, babasını anti-depresan ilaçlarla uyuttu. Babası günlerce hayatta kalma mücadelesi verirken, genç erkek önce babasının kripto paralarını çaldı ardından da evi terk etti.

Kripto Paralar İçin Babasını Ölüme Sürüklüyordu

Uyuşturucu kullanımı ve kripto para birimlerine takıntılı olmanın tehlikeli bir örneğini gösteren olayda, Liam Ghershony davada suçunu kabul etti. Babasını uyuttuktan sonra 24 yaşındaki genç, "Böyle olmak zorunda değildi! Sana en iyi emekliliği yaşatacağım." şeklinde bir not yazdı.

Olaydan iki gün sonra baba Ghershony'nin bir arkadaşı ona ulaşamayınca polisi aradı. Memurlar onu yatak odasının zemininde hareketsiz halde ama nefes nefese buldu. Hastaneye kaldırılan adam, şiddetli dehidrasyon ve akut organ disfonksiyonu tedavisi görerek dört gün sonra iyileşmeye başladı.

Ekipler, soruşturmada genç erkeğin babasının çayına ilaç kattığını öğrendi. Çay bardağı dava dosyasına geçti (üstteki fotoğrafta).

Şimdi 25 yaşında olan Ghershony, başlangıçta polis tarafından cinayete teşebbüsle suçlandı. Babasını zehirleyen genç, mahkemede suçunu kabul etti. 125 gün hapiste kaldı, daha sonra ise iki ay evde uyuşturucu ve akıl sağlığı tedavisi gördü. Ailesinin şikayetçi olmaması ve sabıka kaydı bulunmadığı için Liam Ghershony davadan beraat etti.